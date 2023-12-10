استعدادا لمواجهة صن داونز.. بيراميدز يتوجه لملعب لوفتس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر إقامتها في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في طريقها إلى استاد لوفتس فيرسفيلد لمواجهة صن داونز في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وعقد المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو محاضرة مع اللاعبين قبيل التحرك لعرض بعض لقطات الفيديو وإعلان التشكيل والتأكيد على بعض النقاط الهامة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز على تحفيز اللاعبين قبيل مغادرتهم الملعب ومؤكدا ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على مواصلة تحقيق أهداف النادي.