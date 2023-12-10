شاهد.. مواطن بأسيوط يدلي بصوته من سيارته نظرًا لاعاقته الحركية وظروفه المرضية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن إحدى اللجان بمركز البداري شهد إدلاء أحد المواطنين بصوته من داخل سيارته نظرا لإعاقته الحركية وحالته المرضية حيث أصر المواطن على الحضور للإدلاء بصوته وأمر قاضي اللجنة بخروج الموظفين له للإدلاء بصوته كما شهدت العديد من اللجان بالمراكز والأحياء اقبال على لجان الاقتراع من كبار السن من الرجال والسيدات فضلًا عن الناخبين من ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مبكرًا منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباح اليوم وسط سعادة على وجوه جميع الحاضرين.



وأكد المحافظ ، أن هذه المشاهد المبهرة تعكس وعي المواطنين في حرصهم على أداء واجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية 2024 والمشاركة بفعالية وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

كان محافظ أسيوط قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان في اليوم الأول بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد الطنطاوى المستشار العسكري للمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي كافة المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و955 ألف و21 ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 402 مركز انتخابي يمثلون 451 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة و6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط .