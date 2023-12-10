رئيس حزب الاتحاد: المشهد الانتخابي في لجان التصويت مشرف لمصر والمصريين

أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، الذي يدير غرفة العمليات الرئيسية للحزب بمحافظة القاهرة لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، أن ما سطره المصريون اليوم في أول أيام التصويت لانتخابات الرئاسة ملحمة رائعة وصورة مشرفة لمصر والمصريين؛ مطالبا بتغيبر هاشتاج مصر تنتخب الرئيس إلى هاشتاج #مصر_تنتفض_لانتخاب_الرئيس.

وذكر "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن اليوم لم يكن عاديا في كافة جوانب العملية الانتخابية من حيث الحشود الهائلة والمسيرات الكبيرة و الكم الهائل من لجان الاستعلام التي أقامتها عدد من الأحزاب السياسية لتسهيل تصويت المصريين، مضيفًا: "أن ما يحدث يجعلنا فعليا أمام انتفاضة سياسية ومشهد انتخابي يعكس وجه حضاري اعتادته مصر في كل الاستحقاقات الستورية".

وأشار رئيس حزب الاتحاد،إلى أنه لمس ذلك المشهد بنفسه من خلال غرفة عمليات حزب الاتحاد المركزية ولجان الرصد ولجان الاستعلام التي توافد اليها المصريون بكثافة وهو ما يجعلنا نجزم أن تلك الانتخابات ستكون الاعلي من حيث نسبة المشاركة مقارنة لكل الانتخابات الرئاسية المصرية السابقة.

وأردف: "لقد رصدنا مشاركة كبيرة للاسرة المصرية من شيوخ وشباب لكن تظل المرأة المصرية كما هي في المركز الاول و تتبوأ قائمة الفئات الاعلي تصويتا وفق ما رصدناه".

وهنأ رضا صقر مصر والمصريين بهذا العرس الانتخابي والمشهد المشرف الذي يعد رسالة للعالم، مؤكدًا على اصطفاف الشعب خلف دولته المستقرة الصامدة أمام أي تحديات ومخاطر تواجهها علي كافة المستويات.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تمثل بعد سياسيا اخر من حيث تعزيز المسار الديمقراطي و التاكيد علي ان المصريين وحدهم من يقررون مصيرهم و يحددون مستقبلهم.