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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام شيحة: كل اللجان كان بها إقبال شديد في نفس الوقت

عصام شيحة
عصام شيحة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه كان هناك إقبال شديد على لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى، لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهذا الإقبال كان لافت للنظر في كافة اللجان على مستوى الجمهورية. 

 

وأشار عصام شيحة، في حواره لقناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، إلى أنه يبدو أن هذا الإقبال كان عبارة عن حشود منظمة، لأن الملاحظ أن كافة اللجان كان بها إقبال شديد في نفس الوقت.


وأضاف، أن أبرز الملاحظات التي رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك عدد ليس بالقليل من اللجان الانتخابية فتح متأخرًا عن موعده المحدد، بتأخير ما بين نصف ساعة إلى ساعة، وبعض اللجان لم تكن الأوراق جاهزة فيها.


وأوضح، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت من قبل أنه سيكون هناك مقرات خاصة لذوي القدرات الخاصة، والذين يمثلوا تقريبًا حوالي 10 مليون شخص، ولكن الملاحظة العامة أن أغلب اللجان خارج المدن كان بها صعوبات واجهت ذوي القدرات الخاصة، وبالأخص من لديهم إعاقات بصرية أو سمعية.


ولفت عصام شيحة، إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، قاموا بإرسال التقارير الخاصة بهم، للهيئة الوطنية للانتخابات، لأن هناك اتفاق عام أن هناك رغبة لدى الهيئة بأنه إذا وجد أي قصور يمكن تداركه في اليوم الثاني للانتخابات.
وأشار إلى أن بعض اللجان الانتخابية لم تصلها الأحبار في الموعد المحدد، وبعض اللجان منعت بعض المراقبين من الدخول، وبعد الشكوى لرئيس اللجنة تمكنوا من الدخول، وبعض اللجان الانتخابية كان بها كثافة كبيرة جدًا مقارنة بعدد اللجان الأخرى التي كان بها كثافات معتدلة أو متناسبة.


 

عصام شيحة الانتخابات الانتخابات الرئاسية حقوق الإنسان حمدي رزق الهيئة الوطنية للانتخابات

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