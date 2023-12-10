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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد الباز عن التصويت بكثافة في الانتخابات: الشعب المصري يستحق التهنئة

صدى البلد

قال الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي، إنّ الشعب المصري يستحق تهنئة كبيرة على المواصلة والإصرار على أن يقول كلمة في وقت صعب للغاية يشهد تحديات كثيرة تواجه الدولة المصرية، وذلك في معرض تعليقه على إقبال المصريين على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، مشيدًا بما وصفه بـ"عملية التضامن مع التصويت".

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لا يمكننا القول إننا في صدد عملية تصويت عادية، لكنها عملية رسم صورة شارك فيها كل شخص خرج اليوم قبل فتح اللجان»، لافتًا إلى أن مصر حققت الأمن والاستقرار خلال 10 سنوات.

المواقع رصدت المصريين

وتابع الكاتب الصحفي: "كاميرات القنوات والمواقع رصدت المصريين أمام لجان الاقتراع قبل مواعيد التصويت بنحو ساعة، أي في الساعة الثامنة، وهذا ملمح مهم جدا يجب أن نتوقف أمامه، ففي عهود سابقة، كان هناك حشد إجباري، وهو ما لم يحدث في هذه الانتخابات". 

وأشار إلى أن الحشد في هذه الانتخابات فطري وطبيعي، وهناك دافع عند كل شخص خرج مثل كبار السن والشباب والمرأة.

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