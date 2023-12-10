عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية: المشهد الانتخابي باليوم الأول بمثابة 30 يونيو جديدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه حرص على المشاركة في الانتخابات صباح اليوم، ولكنه فوجئ من أحجام المشاركة الصباحية من قبل الشعب المصري، وظل يتابع المشهد الانتخابي على مدار اليوم، مؤكدا أن ما يحدث اليوم ليس عرس انتخابي فقط وإنما هي ثورة 30 يونيو جديدة. 

حديث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن ثورة 30 يونيو الشعب المصري خرج من أجل رفض الحكم الغاشم، والخروج الانتخابي الكبير اليوم جاءت للتعبير عن أشياء أخرى، منها أن الشعب المصري لديه تصميم على إكمال المسيرة وإكمال مواجهة التحديات. 

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية، أنه قرأ المشهد اليوم على أنه تفويض جديد للمستقبل، و30 يونيو جديدة به تعبير مميز من الشعب المصري أن هناك وعيا كبيرا، وثمة ثقافة انتخابية وسياسية جديدة تتشكل في المجتمع المصري، وأن هذه الثقافة السياسية والانتخابية بها وعي بأهمية ممارسة الحق. 

الانتخابات الرئاسية الانتخابات مدير مكتبة الإسكندرية برنامج التاسعة يوسف الحسيني قناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

موضوعات متعلقة

نائب التنسيقية: الشباب هم الحصان الأسود في الانتخابات الرئاسية 2024

أيمن يونس: المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن

البطل البارالمبي إبراهيم حمدتو: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

جون المصري: لا يوجد حاكم تعرض لهجوم خلال الـ100 عام الماضية مثل الرئيس السيسي

حسين فهمي: المشاركة في الانتخابات واجب.. و"لازم اختار اللي يحكمني"

"حملة السيسي" تكشف عدد المصوتين في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية

إتحولت للتحقيق.. تفاصيل رصد أول حالة قامت بالتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية

يوسف الحسيني: مشاهد الشعب المصري أمام اللجان الانتخابية أزعجت الإخوان

ترشيحاتنا

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

ضربة جديدة لـ أحمد عبد القادر بعد استبعاده من مونديال الأندية

بسعر مناسب جدًا.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في 2023

أخبار الفن| أول رد من شيري عادل على أنباء انفصالها عن طارق صبري.. وعزاء شقيق أحمد حلمي

رئيس نادي قضاة الإسكندرية يشارك بفخر في انتخابات الرئاسة 2024

هيئة الاستعلامات: إجماع إعلامي عالمي على سلامة وانتظام الانتخابات في يومها الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

بحب السيسي.. ناخبة سبعينية تتحدى مرضها للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024|فيديو

أغلقت فتحتي الصدر والساق.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

ولادة وملابس إحرام| مواقف تصدرت المشهد في أول يوم بانتخابات الرئاسة 2024

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ