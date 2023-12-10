مدير مكتبة الإسكندرية: المشهد الانتخابي باليوم الأول بمثابة 30 يونيو جديدة

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه حرص على المشاركة في الانتخابات صباح اليوم، ولكنه فوجئ من أحجام المشاركة الصباحية من قبل الشعب المصري، وظل يتابع المشهد الانتخابي على مدار اليوم، مؤكدا أن ما يحدث اليوم ليس عرس انتخابي فقط وإنما هي ثورة 30 يونيو جديدة.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن ثورة 30 يونيو الشعب المصري خرج من أجل رفض الحكم الغاشم، والخروج الانتخابي الكبير اليوم جاءت للتعبير عن أشياء أخرى، منها أن الشعب المصري لديه تصميم على إكمال المسيرة وإكمال مواجهة التحديات.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية، أنه قرأ المشهد اليوم على أنه تفويض جديد للمستقبل، و30 يونيو جديدة به تعبير مميز من الشعب المصري أن هناك وعيا كبيرا، وثمة ثقافة انتخابية وسياسية جديدة تتشكل في المجتمع المصري، وأن هذه الثقافة السياسية والانتخابية بها وعي بأهمية ممارسة الحق.