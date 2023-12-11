غير مكلف.. طريقة عمل بسكويت جوز الهند في 10 دقائق

إذا كنت من محبي البسكويت نقدم لكي اليوم طريقة عمل بسكويت جوز الهند.
المقادير :
اصبع زبده بحرارة المطبخ / ١٠٠ جم
بيضة
ملعقة صغيرة فانيلا
ثلث كوب زيت
نصف كوب سكر
كوب جوز هند
كوبين دقيق
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
شوكولاته جالكسي او كندر
الطريقة :
نضرب بخلاط الكيك الزبدة و البيض و الفانيلا و الزيت و السكر بعد ذلك نضع جوز الهند و الدقيق المنخول و البيكنج بودر و رشة ملح و نعجن باليد و نكورها و نضعها بالصينية و ممكن تشكل أصابع او بقوالب المعمول و تغمس من الأعلى بجوز الهند و تخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ١٠-١٢ دقيقة
و ممكن بعدما تبرد تعكسها بجالكسي مذاب و صحة و هنا.