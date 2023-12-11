غير مكلف.. طريقة عمل بسكويت جوز الهند في 10 دقائق

إذا كنت من محبي البسكويت نقدم لكي اليوم طريقة عمل بسكويت جوز الهند.

المقادير :

اصبع زبده بحرارة المطبخ / ١٠٠ جم

بيضة

ملعقة صغيرة فانيلا

ثلث كوب زيت

نصف كوب سكر

كوب جوز هند

كوبين دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

شوكولاته جالكسي او كندر

الطريقة :

نضرب بخلاط الكيك الزبدة و البيض و الفانيلا و الزيت و السكر بعد ذلك نضع جوز الهند و الدقيق المنخول و البيكنج بودر و رشة ملح و نعجن باليد و نكورها و نضعها بالصينية و ممكن تشكل أصابع او بقوالب المعمول و تغمس من الأعلى بجوز الهند و تخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ١٠-١٢ دقيقة

و ممكن بعدما تبرد تعكسها بجالكسي مذاب و صحة و هنا.