مدير تضامن طرة تحث الشباب والجميع على التصويت بالانتخابات الرئاسية ..صور

تفقدت نورا صدقي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بطرة ، اللجان الانتخابية في حي طرة بصحبة الرائدات الحضريات وذلك لمتابعة استحقاق المصريين في الانتخابات الرئاسية في مصر.



قالت نورا ، أن من الضروري نزول جميع المصريين ممن لهم حق التصويت عبر المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، مؤكدة أنه واجب وطني .

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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