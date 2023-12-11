القبض على شخصين يتاجران في العملة بالمنوفية والبحر الأحمر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (المنوفية - البحر الأحمر) من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

كما تم ضبط (مدير بازار) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.