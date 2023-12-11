فرمان خاص من كولر بشأن موديست للمشاركة أساسيا في كأس العالم

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، قرار كولر بشأن موديست ومشاركته في كأس العالم.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي علفى فيس بوك: "خاص | طلب كولر من جهازه المعاون تجهيز موديست ببعض الوحدات الهجومية الخاصة استعدادا للاعتماد عليه بشكل أساسي في افتتاحية مشوار الفريق بالمونديال".

وقال معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست كان فاشلا بدرجة امتياز.

وأضاف إينو، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “90+” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "صفقة أنتوني موديست فاشلة و"مقلب" كبير للأسف، وهذا ليس مهاجم النادي الأهلي".

وتابع: "موديست جماهير الأهلي كانت تنتظر منه الكثير، خاصةً أن الجميع تحدث معنا أنه الأفضل ونجم بوروسيا دورتموند السابق".