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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسرار الإسكندرانية.. طريقة عمل الفول بالطماطم

صدى البلد

إذا كنتي من هواة الفول نقدم لكي اليوم طريقة عمل الفول بالطماطم

أولًا المكونات
فول مدمس
طماطم مكعبات
بصل قطع صغيرة
ثوم مفروم
فلفل رومى/حامى حسب رغبتك
زيت
كمون
ملح
ثانيًا طريقة عمل الفول بالطماطم

1-احضرى وعاء وضعى فيه الزيت ثم ضعى قطع البصل الصغيرة وانتظرى حتى تأخذ اللون ا لذهبى الفاتح.

2-ضعى الثوم المفروم والفلفل الرومى أو الحامى حسب رغبتك، وقلبى جيدًا.

3-ضعى مكعبات الطماطم وملعقة من معجون الطماطم والملح والكمون وقلبى جيدًا.

4-ضعى الفول المدمس، وامزجيه مع المكونات السابقة، واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
5بعد نضج الفول تمامًا وإبعاده عن النار يمكنك إضافة قطرات من عصير الليمون لتحصلين على مذاق مميز.

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