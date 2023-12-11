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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالأعلام| تفاصيل

صدى البلد

شهدت مدينة اسنا جنوب الاقصر مسيرة حاشدة شارك فيها القيادات الشعبية والحزبية والكنيسة والمئات من السيدات والشباب.

وقام المشاركون برفع العلم المصري وسط هتافات “ تحيا مصر ” والاغانى الوطنية

محافظ الأقصر والسكرتير العام يدليان بصوتيهما في لجنة الوافدين

رئيس جامعة الأقصر يشارك الطلاب مسيرة لتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات

ومن جانب آخر يتابع  المستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر بشكل مستمر العملية الانتخابية لليوم الثانى على التوالى  ، وذلك استمرارا للعرس الديموقراطى للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.


وكانت قد  فتحت جميع لجان الاقتراع بمحافظة الأقصر أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا بمراكز محافظة الأقصر الست ، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.
هذا وتستمر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة فى الانعقاد بمقرها  فى الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،  على مدار ال٢٤ ساعة مع ربطها بغرف العمليات الفرعية لسرعة التواصل.

 

كما واصل محافظ الأقصر متابعاته لانتظام فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين ، في تمام الساعة 9 صباحاً، حيث بدأت عملية التصويت  في المواعيد الرسمية ،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية  وتحت الإشراف القضائي

كما ويتابع محافظ الأقصر الاتصال المستمر بين غرفة عمليات الرئيسية و الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات  ،والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ ،وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها.

 

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الأقصر الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية اللجان الانتخابية خدمات الطوارئ والسلامة مسيرة حاشدة محافظ الأقصر

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