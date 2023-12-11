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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية للكهرباء تحشد موظفيها للمشاركة في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

شركة الإسكندرية لتوزيع
شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

تعتبر مشاركة الشركات في الأحداث الوطنية أمرًا بالغ الأهمية، وتحرص شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية، وهي الخطوة التي تعكس التزامها الوطني واهتمامها بدعم عملية الديمقراطية في البلاد.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

وتشارك الإدارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس/ ايهاب الفقى، في تعزيز المشاركة الفعّالة للعاملين بالشركة في الانتخابات الرئاسية. يعكس الحرص الشديد من جانب الرئيس التنفيذي للشركة على أهمية تلك اللحظة الوطنية.

دور الغرفة العمليات المركزية

تأتي غرفة العمليات المركزية كجزء أساسي من استعدادات الشركة للانتخابات. تُنشأ هذه الغرفة لتنسيق وربط الشركة مع جميع الجهات ذات الصلة بالعملية الانتخابية. وقد أشاد المهندس/ ايهاب الفقى بوعي العاملين، حيث برزت مشاركتهم الفعّالة من خلال تواجدهم في اللجان الانتخابية.
 

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء


 

تيسير العملية الانتخابية

تُؤكد الشركة على تقديم كافة التسهيلات الضرورية لجموع العاملين في مختلف المناطق التابعة لها. إن توفير وسائل الانتقال لنقل العاملين إلى كافة اللجان الانتخابية يعكس التزام الشركة بتذليل أي عقبات تقف في طريق المشاركة الفعّالة في الانتخابات.

أهمية المشاركة الوطنية

تؤكد الشركة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست مجرد واجب وطني، بل هي فرصة للمواطنين لتعبير عن آرائهم والمساهمة في بناء مستقبل البلاد. وتعكس هذه المشاركة الفعّالة التواصل الوثيق بين الشركة ومجتمعها.

الاهتمام بتوفير الراحة

تحرص الشركة على توفير بيئة مريحة للعاملين، وهو ما يعزز فعالية مشاركتهم في الانتخابات. يتمثل ذلك في تقديم التسهيلات اللازمة وضمان توفير وسائل النقل، مما يسهم في تعزيز إشعار العاملين بأهمية دورهم في هذه العملية.

 

تعتبر مشاركة شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء في الانتخابات الرئاسية تجسيدًا لالتزامها الوطني ودورها الفعّال في دعم مسيرة الديمقراطية. إن تكامل الشركة وتفاعلها الإيجابي مع العملية الانتخابية يعكسان رؤية واضحة وملموسة للتحول الديمقراطي في البلاد.

 

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