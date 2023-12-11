قال راي ماكجفرن، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيضطر قريبا إلى الذهاب إلي المنفى.

وأضاف ماكجفرن، في مقابلة مع قناة “Dialogue Works” علي منصة يوتيوب، أن “زالوجني لديه دعم من الأوكرانيين أكثر من زيلينسكي.. أعتقد أن عدد الأشخاص الذين يفضلونه كرئيس هو ضعف ذلك. لذا فهي مسألة وقت فقط قبل أن يدرك زيلينسكي نفسه ذلك، وسيضطر إلى جمع الكثير من أمواله الخاصة على متن طائرة خاصة”.

ولفت الانتباه إلي أن حلفاء كييف الغربيون خلال زياراتهم إلى أوكرانيا، لا يعطون حكومة زيلينسكي أفضل الأخبار: يعتقد الغرب بالفعل أن الصراع قد خسر، وأن الجمهورية السوفيتية السابقة ستحتاج قريبا إلى زعيم جديد.

وكان أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إن الوقت الآن هو الوقت المناسب للبدء في التفكير في التفاوض على السلام مع روسيا، حيث يبدو الوضع ميؤوسًا منه على خط المواجهة.

وأضاف أريستوفيتش، أن “زيلينسكي أصبح رهينة دعايته الخاصة بسبب ميله إلى لعب دور البطل في البرلمانات حول العالم”.

وقال المستشار والمتحدث الرئاسي السابق، الذي فقد شعبيته لدى كييف، إن “زيلينسكي حاليًا لا يفكر في المصلحة الوطنية بل في موقفه الخاص”.

أعلن أريستوفيتش مؤخرًا أنه سيتنافس ضد زيلينسكي للرئاسة، وسيقوم بحملته على أساس برنامج السلام.