المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في جلسة حول التكيف مع المناخ

شارك مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم الدخيري، جلسة خاصة بعنوان "تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ من خلال دمج العلوم وأنظمة المعرفة المحلية للمزارعين لتحسين استخدام خدمات المناخ في الأنظمة الزراعية التقليدية".



جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) المقام في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث نظم الجلسة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة في الجناح المصري، المقام ضمن مؤتمر (كوب 28).

وعقدت الجلسة كمبادرة مشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأغذية والزراعة اليونسكو، وتهدف لدمج التقدم العلمي والتكنولوجي والمعرفة المحلية والتقليدية والأصلية، والذي يعد أمر حاسم لبناء القدرة على التكيف مع المناخ.



وسلطت الجلسة الضوء على دور المعرفة المحلية في تعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ، إلى جانب جهود الأمم المتحدة التعاونية للحفاظ على المعرفة الزراعية في ظل التهديدات المناخية ودمج المعرفة الأصلية في أجندة التنمية المستدامة 2030.



وشهدت الجلسة مناقشة مستفيضة بين أعضاء لجنة خبراء من دول مختلفة تفاعلوا مع المجتمعات المحلية، حيث أكدوا أهمية النهج المركزي من خلال التصميم التطوير والإنتاج المشترك، مع مراعاة احتياجات المجتمعات الأصلية والريفية.