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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب الاتحاد: إدلاء 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين يعكس وعي المصريين

رضا صقر - رئيس حزب
رضا صقر - رئيس حزب الاتحاد

أشاد المستشار رضا صقر  رئيس حزب الاتحاد  بحجم المشاركة الكثيفة من المصريين في الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول والثاني  مشيرا إلى أن إدلاء 45%  من المقيدين بقاعدة الناخبين بأصواتهم بانتخابات الرئاسة يعكس وعي المصريين  الذين سطروا ملحمة وطنية في الداخل والخارج

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وأكد صقر  - في تصريحات اليوم – أن الشعب المصري  أرسل رسائل للعالم وأظهر الوجه الحضاري للدولة المصرية  موضحا أن الجميع يثق في نزاهة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت كل الدعم من أجل تمكين جميع المصريين من الإدلاء بأصواتهم.

 

وأعرب رئيس حزب الاتحاد عن ثقته في أن حشود المصريين أمام اللجان لن تتوقف حتى غلق باب التصويت  منوها بأن يتوقع أن نسب المشاركة في هذه الانتخابات ستكون تاريخية وستواصل الدولة بناء الجمهورية الجديدة  وجني ثمار التنمية التي  طالت كل بقعة على أرض الوطن.

ودعا صقر المصريين  لمواصلة  الاحتشاد أمام صناديق الانتخابات  والتعبير عن إرادتهم الحرة.

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