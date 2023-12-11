قرار عاجل من روسيا بشأن حظر تصدير القمح

فرضت روسيا حظرا مؤقتا على تصدير القمح القاسي، وسيكون القرار ساري المفعول حتى 31 مايو 2024، حسبما ورد في بيان صادر عن مجلس الوزراء الروسي اليوم الاثنين.

وجاء في بيان مجلس الوزراء الروسي: “سيتم فرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي من روسيا… سيدخل القرار حيز التنفيذ من لحظة نشر الأمر الحكومي وسيكون ساريا حتى 31 مايو 2024”.

وشدد البيان على أن "القرار يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وسيساعد في الحفاظ على وضع مستقر لأسعار منتجات القمح القاسي في السوق المحلية".

ولا ينطبق قرار الحظر علي تقديم المساعدة الإنسانية الدولية وفي إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية، للتصدير إلى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، أو كإمدادات.

ويُسمح بتصدير القمح القاسي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي - أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان - ضمن الحصص المقررة وبإذن من وزارة الزراعة الروسية.