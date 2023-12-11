بيان عاجل من السعودية بشأن تعليق الدراسة غدا في مكة المكرمة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، أنه تم إقرار تأجيل الدراسة غدا الثلاثاء في جميع مدارس في مدينة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك بسبب سوء حالة الطقس التي تتعرض لها مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية وهطول أمطار غزيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الاثنين، في تقريره عن حالة الطقس، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وذلك على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.