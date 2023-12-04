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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير خطير من الأرصاد السعودية بشأن طقس المدينة المنورة

السعودية
السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الإثنين، من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات بدر وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع.

ووفقا لبيان الأرصاد السعودية، فإن هذه الحالة مستمرة حتى الساعة 7 صباحاً على منطقة المدينة المنورة.

كما حذرت الأرصاد السعودية في وقت سابق، أن الأمطار تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.

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