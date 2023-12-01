استمرار الجسر الجوي من السعودية إلى مطار العريش الدولي

استمر تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي المصرية من الدول العربية والأجنبية، لدعم الشعب الفلسطيني في أزمته التي يواجهها بسبب الحرب على غزة.

وصلت إلي مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الجمعة، طائرة من السعودية محملة بالمساعدات الإنساني والإغاثي لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

31 طنا:

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة قادمة من المملكة العربية السعودية، وتحمل علي متنها 31 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

وأضاف أن متطوعي الهلال الأحمر يقومون بإفراغ محتويات الطائرة تمهيدا لنقلها إلي مخازن مدينة العريش، لإيصالها إلي قطاع غزة وتسليمها الى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه الطائرة تعد رقم 24 من الجسر الجوي السعودي الممتد إلي مطار العريش الدولي، في إطار دور السعودية بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات المتنوعة.

