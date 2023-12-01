عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الجسر الجوي من السعودية إلى مطار العريش الدولي

استمرار وصول المساعدات
استمرار وصول المساعدات إلى مطار العريش

استمر تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضي المصرية  من الدول العربية والأجنبية، لدعم الشعب الفلسطيني في أزمته التي يواجهها بسبب الحرب على غزة. 

وصلت إلي مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم الجمعة، طائرة من السعودية محملة  بالمساعدات الإنساني والإغاثي لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

31 طنا:
وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة قادمة من المملكة العربية السعودية، وتحمل علي متنها 31 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

 

وأضاف أن متطوعي الهلال الأحمر يقومون بإفراغ محتويات الطائرة تمهيدا لنقلها إلي مخازن مدينة العريش، لإيصالها إلي قطاع غزة وتسليمها الى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار  إلى أن هذه الطائرة تعد رقم 24 من الجسر الجوي السعودي الممتد إلي مطار العريش الدولي، في إطار دور السعودية بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات المتنوعة.
 

txt

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بنادي الاتحاد بالعريش

العريش مطار مساعدات الفلسطينيين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

ترشيحاتنا

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

خطيب الجامع الأزهر: الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في معاملة أسرى الحرب

السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلسكوب جيمس ويب يكتشف كواكب شبيهة بالأرض.. تفاصيل مذهلة

الانتخابات الرئاسية 2024.. السفارات المصرية في الدول اللاتينية تفتح أبوابها أمام الناخبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ