وفد من الإعلاميين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: مفخرة لنا كمصريين

شهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسة تجمع وفد من نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة والإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة.

وتجمع الوفد بمقر النقابة بجاردن سيتي واستقلوا الأتوبيسات التي خصصتها النقابة لنقل الوفود من مقر النقابة الي مقرات اللجان لكي يدلي الجميع بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي الكبير.

من جانبها قالت الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة، إن ما تشهده مصر في هذه الأيام من استحقاق دستوري للانتخابات الرئاسية هو مفخرة لنا جميعا كمصريين.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن تواجدنا ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية واجب وطني علينا جميعا لأننا لابد أن يشهد العالم أننا نصنع قرارنا بأنفسنا وفقا للدستور والقانون.

واختتم نقيب الإعلاميين حديثه بدعوة جميع المصريين للنزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم من 2024 حتى 2030.