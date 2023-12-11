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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات فرنسية وتدخّل الجيش اللبناني.. إسرائيل تعلن شروطها بشأن الحدود الشمالية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

قالت مصادر لشبكة "العربية" السعودية، إن إسرائيل وافقت على أن يكون لحزب الله عدة مواقع مراقبة مشتركة مع الجيش اللبناني والقوات الفرنسية في جنوب لبنان جنوبي النهر الليطاني.

وحسب "العربية"، قالت المصادر، إن "إسرائيل شددت على ضرورة تواجد الجيش اللبناني على الحدود، في كافة النقاط، وتواجد قوات فرنسية ضمن القوات الدولية".

وحسب المصادر، أكدت إسرائيل أيضاً أن تواجد الأسلحة سيقتصر على الجيش اللبناني في منطقة جنوب النهر الليطاني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إن إسرائيل ستحتاج إلى إزالة تهديد حزب الله على الحدود الشمالية.

وتحدث جانتس مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وشكره على استخدام الولايات المتحدة حق النقض على قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأطلعه على أحدث التطورات بشأن الحرب في غزة.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب جانتس، أخبر بلينكن أن إسرائيل ستحتاج إلى إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله على طول الحدود الشمالية.

الجيش اللبناني إسرائيل لبنان النهر الليطاني

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