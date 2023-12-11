افتتاح 45 مسجدًا الأبرز.. ننشر إنجازات مديرية أوقاف الجيزة في عام 2023م

أعلنت مديرية أوقاف الجيزة عن حصادها في عام 2023، حيث تم افتتاح 45 مسجدًا منها 34 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و11 مساجد صيانة وتطويرًا و30 مسجدًا تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ )

ننشر إنجازات مديرية أوقاف الجيزة في عام 2023م

كما عقدت الأوقاف 12489 مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية ومقارئ السيدات ومقارئ الواعظات، وتوزيع 62 طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و129 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

كما عقد 8 برامج تثقيفية ودورة تدريبية لعدد 1375 إمامًا وواعظة وعامل مسجد، ونظمت 1201 قافلة دعوية و120 أسبوعًا ثقافيًّا وأكثر من 5 آلاف مجلس إقراء وإفتاء وندوة علمية ودرسًا منهجيًّا، 1372 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، 1179 مسجدًا تشارك في البرنامج الصيفي للطفل، 226 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) و( حق الوطن ).

كما حققت مديرية أوقاف الجيزة خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولا : الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

تم تسيير ( 1201 ) قافلة دعوية على النحو التالي:

تم تسيير عدد ( 140 ) قافلة داخلية ضمن خطة وزارة الأوقاف بمراكز المحافظة.

تم تسيير عدد ( 7 ) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى منطقتي مركز ومدينة كرداسة ومنطقة المنيب .

• تم عقد عدد ( 5 ) قوافل دعوية بمراكز الشباب.

• تم عقد عدد ( 150 ) قافلة بقصور الثقافة

• تم عقد عدد ( 904 ) جلسة دوار بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة.

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد ( 120 ) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بمراكز المحافظة.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد ( 240 ) مجلس إقراء و( 1089 ) ندوة علمية بمدارس التربية والتعليم و( 12 ) ندوة بمراكز شباب ( 960 ) عن القضية السكانية و( 120 ) ندوة عن خطورة الإلحاد و( 72 ) ندوة كبرى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و( 25 ) ندوة عن خطورة الانتحار بالتربية والتعليم على مستوى المحافظة منهم ( 620 ) مجلس إقراء وندوة علمية رئيسية.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

• تم تنفيذ عدد ( 408 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى المحافظة.

5. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد ( 1372 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد ( 49 ) مسجد على مستوى المحافظة.

6. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( 3312 ) درس منهجي، على النحو التالي :

- عدد ( 3312 ) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة والواعظات، وذلك بعدد ( 66 ) مسجد للائمة وبعدد ( 3 ) مسجدًا للواعظات على مستوى المحافظة.

7. البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد ( 44820 ) جلسة للأطفال خلال العام ( 1179 ) مسجد على مستوى المحافظة، .

8. الندوات المشتركة مع الإعلام :

• تم تنفيذ عدد ( 2 ) ندوة بالمركز الإعلامي بالجيزة

9. المبادرات :

تم عقد عدد ( 113 ) ندوة ضمن حملة التعريف بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) "اعرف قدر نبيك".

• تم عقد عدد ( 113 ) ندوة ضمن حملة مبادرة "حق الوطن".

ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

• مقارئ الأئمة : وعددها ( 108 ) مقرأة قبل الدمج ( 42 ) بعد الدمج، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 1470 ) مقرأة على مستوى المحافظة.

• مقارئ الأعضاء : وعددها ( 33 ) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 1716 ) مقرأة على مستوى المحافظة.

• مقارئ الجمهور : وعددها ( 107 ) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد ( 5564 ) مقرأة على مستوى المحافظة.

• المقارئ النموذجية : وعددها ( 1 ) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 53 ) مقرأة على مستوى المحافظة.

2. مجالس الاقراء على كبار القراء :

وعددها ( 3 ) مجلسا، وتعقد أيام السبت والأحد والجمعة بعد صلاة الفجر، تم عقد عدد ( 471 ) مجلسا.

3. مراكز التلاوة :

يوجد عدد ( 1 ) مركز تعقد ايام الإثنين بعد الظهر والجمعة قبيل الصلاة، وتم تم عقد عدد ( 104 ) مجلسا

4. مكاتب التحفيظ :

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها ( 12 )، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت بواقع ( 3132 ) حلقة تحفيظ.

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها ( 11 )، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت بواقع ( 2871 ).

5. التحفيظ عن بعد :

عدد ( 2 ) محفظ وعدد الحلقات ( 208 ) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك

6. برنامج ختم القرآن ( صحح قراءتك ) بعدد 6مساجد بواقع 120

المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف

1. التدريب والتثقيف :

• تم عقد الدورة التدريبية الأولى للعمال الجدد لعدد ( 72 ) عاملًا بمقر المركز الثقافي الإسلامي بمسجد الاستقامة ميدان الجيزة.

• تم عقد الدورة التدريبية الثانية للعمال الجدد لعدد ( 9 ) عمال بمقر المركز الثقافي الإسلامي بمسجد الاستقامة ميدان الجيزة.

• تم عقد الدورة التدريبية الثانية للعمال الجدد لعدد ( 3 ) عمال بمقر المركز الثقافي الإسلامي بمسجد الاستقامة ميدان الجيزة.

• تم تنفيذ عدد ( 5 ) لقاءات للسادة الأئمة و الواعظات بحضور عدد ( 1200 ) إمام ضمن برنامج البناء الثقافي للسادة الأئمة و الواعظات.

• تم تنفيذ عدد ( 1 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الاوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الاسرة والقضايا المجتمعية لعدد ( 100 ) إمام بالمديرية.

رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام الحالي ( 45 ) مسجدًا، منها ( 34 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومنها ( 11 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

• حصول ( 30 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ).

• تم فرش ( 81 ) مسجدًا، بكمية فرش بلغت ( 30219 ) مترًا من السجاد ( المحراب ) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية

خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

- تم توزيع ( 62 ) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

- تم توزيع ( 129 ) ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.