بفستان أسود أنيق.. مي عمر تخطف الأضواء بجمالها| شاهد

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وتألقت مي عمر، بفستان جذاب باللون الأسود المجسم أبرز عن رشاقتها، بتسريحة مميزة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو، والتى تخوض به موسم رمضان عام 2024.



وقالت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أنينال اعجاب الجمهور.



وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر فيالاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوكالتي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.



وعن مسلسل المقارنة بينه وبين فيلم الأفوكاتو للزعيم عادل إمام أكدت أن المسلسل بعيد تماما عن قصة فيلم الزعيم وسوفيكون مفاجأة للجمهور.



وأضافت مي أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم الغربان مع عمرو سعد مشيرة أنه فيلم لم يتم تقديم عمل مثله في الوطنالعربي من حيث الإنتاج الضخم أو الصورة او القصة والفيلم من إخراج ياسين حسن.

