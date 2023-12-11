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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح عاشور: مشاركة المصريين بكثافة لرغبتهم في دعم الدولة

سامح عاشور عضو مجلس
سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إنه توقع إقبال كثيف من الشعب المصري على صناديق الانتخابات، وتحدث أن الحضور الانتخابي القادم ليس من أجل العملية الانتخابية فقط، وإنما لثبات الدولة المصرية في محك مهم جدا موجودة فيه الدبلوماسية المصرية والعسكرية المصرية في مواجهة كافة الاحتمالات المختلفة. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "عاشور"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، أن الشعب المصري فهم جيدا خطورة المشهد وأهميته، وكان يوصل رسالة للقوات المسلحة أنه حاضر مع الدولة، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية بلا مشاهد أخرى كانت نسبة الحضور 30 لـ 35% مثل أي دولة في العالم. 

وتابع أن مشاركة المصريين بتزايد في الانتخابات بسبب الربط بين موقف الدولة المصرية في مواجهة العدوان الصهيوني وليس فقط إدانته، وإنما الثبات أمام فكرة رفض تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أعطى للشعب المصري روح أخرى. 

واستكمل أن الشعب المصري في أحداث غزة تغير كثيرا ونسي الكثير من المشاكل التفصيلية وجعل قضية فلسطين هي القضية الأولى بالنسبة له، خاصة في ضوء أن الأمن القومي المصري ورفض مساسه، وهو حاضر بقوة في الانتخابات الرئاسية بل هو المرشح رقم 1 في الانتخابات. 

سامح عاشور صناديق الانتخابات الانتخابات الرئاسية تامر امين برنامج آخر النهار قناة النهار

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