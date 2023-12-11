الحرب على غزة..الخارجية الإيرانية تعلن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين عبد اللهيان ولافروف

أعلنت وزارة الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تطرق إلى عدة قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية مع روسيا خلال الاتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن الاتصال شمل الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك تطورات الحرب في غزة والضفة الغربية.

ووفقا لبيان الخارجية الإيراني، فقد بحث الطرفان نتائج زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة إجراء مزيد من المشاورات بين كبار المسؤولين في البلدين.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، فإن لافروف "وصف اللقاء الأخير بين رئيسي وبوتين بأنه مهم للغاية".

وأجرى بوتين ورئيسي محادثات في 7 ديسمبر الجاري، وجاءت هذه المحادثات في أعقاب زيارة بوتين إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في 6 ديسمبر.