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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية: أمطار غزيرة ورعدية غدًا الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن هناك مناطق من محافظة الاسكندرية ستشهد أمطارًا  متوسطة الشدة ورعدية أحيانا تزداد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة إلى غزيرة  ورعدية أحيانا على فترات متقطعة.

جاء ذلك عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والتي تؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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وأضافت الأرصاد، عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن الصور تظهر بداية دخول السحب الممطرة على الجانب الغربي للبلاد والتي يمتد تأثيرها مع تقدم الوقت ليشمل مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وكشفت الأرصاد الجوية أن طقس غدًا من المتوقع أن يكون لطيف نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

 

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