محافظ الإسكندرية يتابع من غرفة العمليات الرئيسية إغلاق صناديق الاقتراع لليوم الثاني

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، غلق صناديق الاقتراع في المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، مؤكداً أن نسبة إقبال المواطنين للادلاء بأصواتهم خلال اليومين نسبة غير مسبوقة، وهذا يثبت الوعي الكبير لدي المواطن السكندري.

وأعرب محافظ الإسكندرية، عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية خلال اليوم الثالث، والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وأكد اللواء محمد الشريف أنه خلال اليومين لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، لافتاً إلى أنه قام بالمرور على العديد من اللجان والمقار الانتخابية خلال اليومين للتأكد من سير الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر و الإسكندرية أمام العالم.

جاء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بحضور؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والعميد محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، ورؤساء شركات المرافق ومديرو المديريات وجميع الجهات المعنية.