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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت ضوء الديمقراطية.. ختام يوم الاقتراع الثاني في الإسكندرية يكتسب أهمية استثنائية

صدى البلد

تمثلت انتخابات 2024 في الإسكندرية محطة هامة في مسيرة الحياة السياسية المصرية، حيث شهدت إقبالاً كبيرًا من الناخبين الذين سعوا للمشاركة في تحديد المستقبل السياسي للبلاد، والإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة، وقد أغلقت صناديق الاقتراع بتوقيت دقيق في اليوم الثاني، حيث تصدر بيانًا للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم للحديث عن سير العملية الانتخابية.

إغلاق صناديق الاقتراع

وأكد اللواء الشريف أن الهيئة الوطنية للانتخابات أغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، هذا الإعلان يأتي بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

متابعة العملية الانتخابية

وفي سياق متصل، قام اللواء الشريف بمتابعة التقارير النهائية لليوم الثاني للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وأشار إلى أن الغرفة، التي عقدت اجتماعها منذ الصباح الباكر، لم ترصد أي شكاوى، مؤكدًا استمرار سير العملية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

الحضور الرسمي

من الملاحظ أن غرفة العمليات الرئيسية شهدت حضورًا رسميًا بارزًا، حيث شارك في اجتماعها الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات المرافق ومديري المديريات وجميع الجهات المعنية.

استقرار العملية الانتخابية

تأكيدًا على نجاح العملية الانتخابية، يشير تقرير اللواء الشريف إلى استقرار الأمور على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، وعدم تسجيل أي حالات استثنائية أو شكاوى تذكر، وهذا يعكس جهودًا فعالة في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لضمان سلاسة ونزاهة العملية الديمقراطية.

 

وظهرت الإسكندرية كنموذج للتنظيم الفعّال والإدارة السلسة لعمليات الاقتراع، وهذا يعزز مكانة المحافظة كمركز حيوي في الساحة السياسية المصرية، وإن الشفافية والنزاهة التي تميزت بها العملية الانتخابية تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق مستوى عالٍ من المشاركة الشعبية في صنع القرار.

انتخابات الاسكندرية غرفة العمليات أغلقت صناديق الاقتراع المحافظة الانتخابية

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