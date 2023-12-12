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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بالواسطي ببني سويف

صدى البلد

 

 

أصيب 5 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة  باشتباه مغص بإدعاء  تناول طعام فاسد، بشارع المخرطة بمدينة الواسطى ببنى سويف، اليوم الإثنين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث إشتباه تسم غذائي ومغص لادعاء تناول طعام فاسد بشارع المخرطة بمدينة الواسطى ببنى سويف، لخمس أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، المصابين وهم : محمد صلاح، 41 سنة، وفاطمة يوسف، 35 سنة،  والأبناء " حبيبه، 16 سنة، و فارس 11 سنة، ومالك، 9 سنوات " وبهم حالة من  المغص و القي، وجار إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث.

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