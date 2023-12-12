أخبار التعليم| ننشر تفاصيل التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.. موعد وشروط التقديم للجامعات الأهلية الترم الثاني 2024

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ننشر تفاصيل التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفاصيل عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، والخدمات التي نقدمها للطلاب من تعويضات للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والوفيات الطبيعية أو بحادث والعجز الكلى والجزئي واعانة أصحاب الهمم.

موعد وشروط التقديم للجامعات الأهلية الترم الثاني 2024

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الطبي، حيث جاءت الجامعات الأهلية المتاحة بها كليات الطب البشري " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية ".

إقبال كبير من طلاب جامعة بنها للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية لليوم الثاني علي التوالي إقبالا كبيرا من طلاب جامعة بنها ومنسوبي الجامعة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

لليوم الثاني.. طلاب جامعة السويس يشاركون في الانتخابات الرئاسية

استكمل طلاب جامعة السويس مشاركتهم في فعاليات الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني، حيث توجه طلاب مختلف الكليات للجان المغتربين ولجان الانتخابات بالسويس بمتابعة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وكيل تعليم دمياط يؤكد استمرار توافد العاملين بالمديرية على المقرات الانتخابية

تفقدا اليوم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وا. عبد العليم جمعة وكيل المديرية وا. زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام العديد من اللجان الانتخابية لحث العاملين والمعلمين بالتربية والتعليم على التوجه إلى مقرات الانتخابات الرئاسية للادلاء باصواتهم لليوم الثاني.

احتشاد طلاب المدن الجامعية بـ حلوان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

احتشد طلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة حلوان، اليوم الإثنين، للتوجه إلى لجان الاقتراع بلجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

لليوم الثاني.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك في العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية

حرصت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالى، حيث وفرت الجامعة وسائل النقل الجماعي للعاملين بها تيسيرًا على الناخبين من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعمداء.

تعرف علي جوائز جامعة عين شمس التقديرية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح

أعلنت جامعة عين شمس عن جوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023 ، مؤكدة أن الجامعة تمنح الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:

التقديم مفتوح الآن| وظائف جديدة للعمل بالنمسا.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة، كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، وسيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد.