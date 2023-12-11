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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ننشر تفاصيل التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفاصيل عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، والخدمات التي نقدمها للطلاب من تعويضات للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والوفيات الطبيعية أو بحادث والعجز الكلى والجزئي واعانة أصحاب الهمم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، تفاصيل  التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والخدمات التي يتم تقديمها للطلاب :

  • في حالة الوفاة بحادث داخل المدرسة او اثناء الذهاب والعودة يتم صرف تعويض مبلغ عشرون الف جنيه.
  • في حالة الوفاه الطبيعية يتم صرف مبلغ عشرة الاف جنيه.
  • في حالة العجز الكلى يتم صرف قيمة التأمين .
  • في حالة العجز الجزئي يتم الصرف حسب نسبة العجز .
  • العمليات الجراحية يتم مساهمة الصندوق حسب كل عملية.
  • في حالة الامراض المزمنة يتم صرف مبلغ اعانه علاج 2000  جنيه.
  • أصحاب الهمم يتم صرف اعانه لهم مبلغ الف وخمسمائة جنيه مرة واحدة فقط
  • في جميع الأحوال يتم الصرف طبقاً للمستندات المرفقة على أن تعتمد المستندات من الإدارة التعليمية والأبحاث الاجتماعية من اللجنة المشكلة.

وعلى جانب آخر .. كان قد أدلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح أمس الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء واهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مدارس طلاب

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