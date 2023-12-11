تعرف علي جوائز جامعة عين شمس التقديرية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح

أعلنت جامعة عين شمس عن جوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023 ، مؤكدة أن الجامعة تمنح الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:

العلوم الطبية (ثلاث جوائز) - العلوم الهندسية (جائزتان) – العمارة (جائزة واحدة) - العلوم التكنولوجية (جائزتان) - العلوم التربوية (جائزة واحدة) - العلوم الأساسية (ثلاث جوائز) - العلوم الاجتماعية (أربعة جوائز) - العلوم الزراعية (جائزة واحدة).

بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية للعام 2023 بواقع عدد 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:

العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية (

العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية).

العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية).

العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الهندسية / جائزة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية).

العلوم الاجتماعية (جائزتان)

يتــم الإعلان لــدى كليــات ومعاهــد الجامعــة عــن التقــدم لنيــل جوائــز الجامعــة (التقديرية – التشجيعية) واســتلام المســتندات المطلوبــة للتقــدم حتــى 31 ديســمبر 2023 مع ضرورة التقدم قبل هذا الموعد بفترة كافية ليتسنى مراجعة جميع الأوراق المطلوبة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة التشجيعية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح للعام 2023، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://staff.asu.edu.eg/ar/awards-system/award/1/ain-shams-appreciation-award

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة التقديرية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح للعام 2023، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/1/ain-shams-university-appreciation-award

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز ل وذلك قبل هذا الموعد بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.

انتهت فعاليات الدورة الخامسه للقياس والتقويم بكلية طب الاسنان جامعة عين شمس والتي حاضرت بها الدكتورة جيهان صادق مستشار وحده القياس والتقويم بكلية طب الاسنان.

قام الدكتور كريم البطوطي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نيفين خير الدين رئيس وحده القياس والتقويم بالكلية بتسليم شهادات التقدير للحضور، مشيدا بدور وحدة القياس والتقويم

المتميز.

استمرت الدورة لمدة خمسة أيام وتهدف الي تدريب اعضاء هيئة التدريس علي طرق وضع اسئلة الامتحانات.

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد مؤسسة حياة كريمة يضم الدكتورة مروى فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة ، العقيد محمود طاهر مدير قطاع القاهرة الكبرى ، الدكتورة شيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، د. ندى خضر رئيس قطاع المبادرات بحضور الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة و مؤسسة حياة كريمة بمختلف انشطتها.

و أكد الدكتور محمد ضياء أهمية استثمار طاقات طلاب الجامعة من خلال التطوع فى المشروعات المختلفة لمؤسسة حياة كريمة.

كما أشارت د. مروة فخرى لأوجه التعاون المقترحة وخاصة فى المجال الطبى وآليات التنفيذ.

وأعقب اللقاء افتتاح جناح دائم لتعريف طلاب الجامعة بأنشطة المؤسسة المتنوعة وكيفية التطوع بها.