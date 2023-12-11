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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لليوم الثاني.. طلاب جامعة السويس يشاركون في الانتخابات الرئاسية

جامعة السويس
جامعة السويس

استكمل طلاب جامعة السويس مشاركتهم في فعاليات الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني، حيث توجه طلاب مختلف الكليات للجان المغتربين ولجان الانتخابات بالسويس بمتابعة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

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جامعة السويس

وقد انتقل رئيس الجامعة لزيارة بعض مقار اللجان مع أبنائه الطلاب لتشجيع الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في الادلاء بأصواتهم.

وصرح رئيس الجامعة أن ما يشهده من اقبال كبير وحرص من طلاب الجامعة على المشاركة بهذه الإيجابية يعكس وعي شباب مصر بأهمية المشاركة في بناء مستقبل مصر، كما أشاد "حنيجل" بالجودة المبذولة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسلاسة على الرغم من الزحام الشديد على مختلف اللجان.

وأكد رئيس الجامعة أنه قد راهن على وعي شباب مصر في المواقف الحاسمة، ولعل ما حدث من توافد وحرص على المشاركة يؤكد ربح هذا الرهان.

وأكد "حنيجل" علي سعادته بالتزايد المستمر وأن هذا كان نتيجة سير اليوم الاول بطريقة سلسة ومريحة للطلاب؛ مما شجع الجميع علي التوافد في اليوم الثاني باعداد كبيرة، فضلا عن أن الطالب قد تم تهيئته واعداده من خلال الأنشطة الطلابية والندوات التوعوية لإبراز حقه السياسي والدستوري في التصويت للانتخابات الرئاسية.

من جانبهم فقد أعرب الطلاب عن تقديره لجهود الجامعة في توفير كافة الوسائل لتشجيع الطلاب على المشاركة في هذا الحدث الكبير لاسيما وأنها المرة الأولى التي يدلي بها هذه المرحلة العمرية بأصواتهم في انتخابات. 

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