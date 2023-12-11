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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من دولة المجر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

أوضح الدكتور عبد الله سامى المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين أن المنح مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من تخصصات الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا  في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات هو يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

وللمزيد من المعلومات عن مجالات المنحة وطريقة التقدم، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/207

وشارك العاملون بجامعة عين شمس بفاعلية فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية فى يومها الأول، حيث شهدت مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بمنطقة الوايلي، حالة زحام شديدة من قبل المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيمانا منهم بدورهم الوطني وحقهم الدستوري والوعي الكامل بتأثير أصواتهم الانتخابية في تحديد مجريات مستقبلهم ومسئوليتهم تجاه وطنهم الغالي مصر.

وشهدت اللجنة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وعقب الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية القادم، حرص العاملون بجامعة عين شمس  على ترديد الهتافات الوطنية أمام مقر اللجان الانتخابية.

وقرر رئيس اللجنة تعليق عملية التصويت بسبب حالة الزحام التي حدثت، بعد توافد موظفي جامعة عين شمس وكذلك طلاب الجامعة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في عرس وطني غير مسبوق.

ونقل رئيس اللجنة عملية التصويت إلى أحد الفصول ذات المساحة الكبيرة في المدرسة، للحد من حالة الزحام وحتى تتم عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

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