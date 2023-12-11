الثلاثاء.. انطلاق فعاليات اليوم التثقيفي للأئمة والواعظات بجامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس يوم تثقيفي للأئمة والواعظات بعنوان "البناء الثقافي للأئمة والواعظات بالقاهرة " و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٣ بقاعة الإحتفالات الكبرى بجوار كلية الصيدلة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

الإعلامي خالد سعد كبير مذيعى القناة الأولى المصرية

وذلك فى إطار الموسم الثقافي والفنى لجامعة عين شمس، حيث يدير الحوار الإعلامي خالد سعد كبير مذيعى القناة الأولى المصرية - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتأتى الفعالية من تنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة.

وكان قد شارك العاملون بجامعة عين شمس بفاعلية فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية فى يومها الأول، حيث شهدت مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بمنطقة الوايلي، حالة زحام شديدة من قبل المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيمانا منهم بدورهم الوطني وحقهم الدستوري والوعي الكامل بتأثير أصواتهم الانتخابية في تحديد مجريات مستقبلهم ومسئوليتهم تجاه وطنهم الغالي مصر.

وشهدت اللجنة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وعقب الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية القادم، حرص العاملون بجامعة عين شمس على ترديد الهتافات الوطنية أمام مقر اللجان الانتخابية.

وقرر رئيس اللجنة تعليق عملية التصويت بسبب حالة الزحام التي حدثت، بعد توافد موظفي جامعة عين شمس وكذلك طلاب الجامعة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في عرس وطني غير مسبوق.

ونقل رئيس اللجنة عملية التصويت إلى أحد الفصول ذات المساحة الكبيرة في المدرسة، للحد من حالة الزحام وحتى تتم عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.