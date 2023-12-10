يصل دعمها لـ2 مليون جنيه.. شروط التقدم لمسابقة Gen-Z

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي، تفاصيل مسابقة Gen-Z برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستهدف المسابقة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة؛ ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحديات المجتمع، وتقديم الدعم لهم لإنشاء شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة، وحث الطلاب المبتكرين ورواد الاعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على انشاء شركاتهم الناشئة، والذين لديهم أفكار ابتكارية او مبادرات مجتمعيه تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على تحديات موجودة.

الشروط الواجب توافرها في الفرق المتقدمة للمسابقة

1. أن يكون جميع الطلاب المشاركين في الفريق الطلابي المتقدم مقيدًا رسمياً بأحد الجامعات او المعاهد المصرية.

2. أن يتكون الفريق من 2 طلاب على الأقل ولا يزيد عن 8 طلاب من ضمنهم قائد الفريق و يمكن ان يكون الفريق الطلابي من كليات مختلفة داخل نفس الجامعة.

3. لا يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريين الجنسية ومتاح الاشتراك للطلاب الوافدين كأحد قادة أو أعضاء الفرق الطلابية.

4. سيكون عاملاً إضافياً إذا كان الفريق قد خاض مسابقات على المستوي المحلي او الدولي من قبل.

5. يجب تقديم نموذج خطة الاعمال بالإضافة إلى مقترح للميزانية ومقترح للمشروع و يتم توضيح فائدة المشروع والجهات والفئات المستفيدة.

6. يفضل أن يكون هناك مشرف علي الفريق الطلابي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وتقدم المسابقة دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل بحد أقصى مبلغ 2 مليون جنيه كجوائز احتضان، كما توفر للفرق المشاركة فرصة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.

ويمكن للراغبين في التعرف على شروط المسابقة، وسجل للاشتراك بها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

وتم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

هذا، وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وجميع أجهزة الدولة المعنية.

وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.

وأفاد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءً على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، نشرت قائمة بجميع مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية بجميع وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.