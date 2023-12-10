عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يصل دعمها لـ2 مليون جنيه.. شروط التقدم لمسابقة Gen-Z

مسابقة Gen-Z
مسابقة Gen-Z

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي، تفاصيل مسابقة Gen-Z برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستهدف المسابقة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة؛ ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحديات المجتمع، وتقديم الدعم لهم لإنشاء شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة، وحث الطلاب المبتكرين ورواد الاعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على انشاء شركاتهم الناشئة، والذين لديهم أفكار ابتكارية او مبادرات مجتمعيه تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على تحديات موجودة. 

txt

لطلاب الجامعات.. موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وإجازة نصف العام الدراسي

txt

لفتة إنسانية| رئيس لجنة يخرج إلى الشارع لمساعدة مواطن في الإدلاء بصوته

الشروط الواجب توافرها في الفرق المتقدمة للمسابقة

1. أن يكون جميع الطلاب المشاركين في الفريق الطلابي المتقدم مقيدًا رسمياً بأحد الجامعات او المعاهد المصرية.

2. أن يتكون الفريق من 2 طلاب على الأقل ولا يزيد عن 8 طلاب من ضمنهم قائد الفريق و يمكن ان يكون الفريق الطلابي من كليات مختلفة داخل نفس الجامعة.

3. لا يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريين الجنسية ومتاح الاشتراك للطلاب الوافدين كأحد قادة أو أعضاء الفرق الطلابية.

4. سيكون عاملاً إضافياً إذا كان الفريق قد خاض مسابقات على المستوي المحلي او الدولي من قبل.

5. يجب تقديم نموذج خطة الاعمال بالإضافة إلى مقترح للميزانية ومقترح للمشروع و يتم توضيح فائدة المشروع والجهات والفئات المستفيدة.

6. يفضل أن يكون هناك مشرف علي الفريق الطلابي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وتقدم المسابقة دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل بحد أقصى مبلغ 2 مليون جنيه كجوائز احتضان، كما توفر للفرق المشاركة فرصة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.

ويمكن للراغبين في التعرف على شروط المسابقة، وسجل للاشتراك بها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

وتم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

هذا، وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وجميع أجهزة الدولة المعنية.

وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.

وأفاد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءً على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، نشرت قائمة بجميع مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية بجميع وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وزارة التعليم العالى مسابقة Gen-Z التعليم العالي البحث العلمي ثقافة الابتكار وريادة الأعمال طلاب الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

"استسلموا الآن".. نتنياهو يوجه رسالة إلى حركة حماس

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة مدينة السادات ونوابه يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

٢٦ ديسمبر.. ورشة عمل تناقش «النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس» بآثار عين شمس

خبير: التعليم العالي تسعى لتحسين تصنيف الجامعات ببرامج متطورة في مجالات حديثة

سجل الآن.. رابط التقديم في مسابقة حقوق عين شمس لدعم الموهوبين والمبدعين

ترشيحاتنا

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: الإقبال على الانتخابات جيد جدا

حملة السيسي: إقبال غير مسبوق من السيدات والشباب في الانتخابات الرئاسية

"حملة السيسي" تكشف عدد المصوتين في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية

فضيحة داخل الأجهزة الأمنية .. إسرائيل تعترف: لسنا مؤهلين لحرب كبرى والجيش أصبح لعبة في يد واشنطن وتنتظرنا كارثة بدون بايدن

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

انفجارات عنيفة تهز دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ظهور مبهج ولافت لعشرات الأطفال في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بالشرقية| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

فيديو

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ