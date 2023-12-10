عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الجامعات.. موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وإجازة نصف العام الدراسي

طلاب الجامعات - صورة
طلاب الجامعات - صورة ارشيفية

يترقب الطلاب الجامعات موعد امتحانات نصف العام 2023 - 2024، وفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، والتي حددت موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2023 -2024، حيث يؤدي طلاب الجامعات حاليا امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023- 2024.

txt

رئيس جامعة مدينة السادات ونوابه يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

txt

٢٦ ديسمبر.. ورشة عمل تناقش «النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس» بآثار عين شمس

موعد انتهاء الترم الأول 2024

ولذلك حرص "صدى البلد" على رصد موعد انتهاء الترم الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية خلال السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:-

وستبدأ امتحانات نصف العام 2024 للجامعات وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، للكليات والمعاهد، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وستنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023- 2024 في الجامعات تنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبعدها ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، من السبت 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث ستنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

وكانت قد استضافت جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية حول "النجارة المصرية القديمة وتقنيات التصنيع والتلوين"، وهي الورشة الأولى من نوعها بالجامعة عن النجارة المصرية القديمة بالتعاون مع مسئول متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج وشركة DESIGNDUSTRY، وذلك تحت إشراف الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

بدأت فعاليات الورشة، بافتتاحية عن الورشة والمتحدثين، قدمها د. حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ثم قدمت السيدة Helen Strudwick مسؤولة معارض متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج البريطانية، محاضرة حول أهمية ومحاور الورشة التدريبية، بشأن تقديم عرضًا تقديميًا عن النجارة المصرية القديمة وتقنيات التصنيع والتلوين، ثم قدم م. عمرو عرنسة، مؤسس شركة DESIGNDUSTRY عرضًا حول "تاريخ تكنولوجيا الاخشاب منذ العصر الفرعوني".

ثم عقدت ورشة عمل مصغرة بورش الجامعة، تناولت التدريب العملي على مهارات وأساليب النجارة منذ المصرين القدماء والتقنيات والدهانات، شارك فيها 150 طالبًا وطالبة من الفرقتين الأولى والثانية، ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية على ثلاث مراحل، وتلقى فيها الطلاب تدريب من قبل م. عمرو عرنسة، وأ. سارة هاني الفنانة التشكيلية والمُتخصصة في العرض المتحفي، وأ. رانا السراج، المدير التنفيدي للشركة، وأ نديم أمين وفريدة هاني إحدى المتطوعات للمساعدة في تنظيم ورشة العمل.

وأوضح الدكتور حموده محمد، أن الورشة تضمنت شرحًا من قبل Helen Strudwick حول التوابيت الخشبية الفرعونية وأحدث التقنيات الحديثة والمشاريع ذات الصلة، كما استعرض م. عمرو عرنسة، تاريخ تكنولوجيا الصناعات الخشبية منذ العصر الفرعوني واستخدام التعاشيق وأنواع الأخشاب المستخدمة في صناعة التوابيت الفرعونية واستخدام أجزاء الاخشاب في تصميمات أدت إلى ظهور المشربيات الخشبية، مشيرًا إلى أن الورشة تعُد ضمن فعاليات المشروع البحثي "التوابيت المصرية" بمتحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج، كما تم إهداء مكتبة الجامعة العديد من المشروعات الخاصة بالتوابيت المصرية باللغة العربية والإنجليزية من متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الوفد المُشارك في ورشة العمل، ووجه الشكر لهم لاختيار جامعة طيبة التكنولوجية لعقد تلك الورشة التدريبية المهمة بها، والتي تُعزز من مهارات وخبرات طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية، خصوصًا وأنها تأتي من قبل مُتخصصين بجامعة كامبريدج البريطانية وخبراء الصناعات الخشبية بمصر، كما تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المُشترك، لعقد مزيد من تلك الورش التدريبية والمشروعات المشتركة في مجال تكنولوجيا الصناعات الخشبية، لافتًا إلى أن متحف فيتزويليام هو متحف تابع لجامعة كامبريدج البريطانية، وتأسس عام 1816 ويضم أكثر من نصف مليون قطعة أثرية.

طلاب الجامعات امتحانات نصف العام موعد امتحانات نصف العام اجازة نصف العام موعد انتهاء الترم الأول انتهاء الترم الأول 2024 موعد انتهاء الترم الأول 2024 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"استسلموا الآن".. نتنياهو يوجه رسالة إلى حركة حماس

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك بشأن صفقة رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

خبير: التعليم العالي تسعى لتحسين تصنيف الجامعات ببرامج متطورة في مجالات حديثة

سجل الآن.. رابط التقديم في مسابقة حقوق عين شمس لدعم الموهوبين والمبدعين

شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية.. اعرفها بالتفاصيل

تعرف على شروط وتفاصيل الحصول على منح دراسية من دولة المجر

ترشيحاتنا

إتحولت للتحقيق.. تفاصيل رصد أول حالة قامت بالتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية

بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة

إلهام شاهين تشيد بمشهد الانتخابات الرئاسية.. وتوجه رسالة إلى رئيس مصر القادم| فيديو

مفاجأة مدوية | لاعب الزمالك يتلقى 3 عروض للرحيل عن الفريق

انتخابات مصر.. بعض اللجان الفرعية تستمر في التصويت لوجود ناخبين

سلطة المعابر الفلسطينية: 100 شاحنة مساعدات دخلت غزة بينها 3 محملين بالوقود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ظهور مبهج ولافت لعشرات الأطفال في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بالشرقية| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

فيديو

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ