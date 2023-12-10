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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة مدينة السادات ونوابه يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جامعة مدينة
رئيس جامعة مدينة السادات يدلي بصوته في الإنتخابات

توجهت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، صباح اليوم الأحد، إلى اللجنة الإنتخابية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، بالمنطقة العاشرة بمدينة السادات، ورافقها كلا من الدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 

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وقالت رئيس الجامعة، إن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها المعاصر، في ظل ظروف وتداعيات عالمية إقليمية محلية تحتم على كل مواطن أن يضع صوته مسؤلية لضمان أمن الوطن وإستكمالاً لخارطة الطريق نحو التنمية والبناء والإستقرار من أجل مصلحة الوطن، مضيفة أن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة إلى العالم وأن الشعب المصري هو من يحدد مصيره ومستقبله بإرادته .

وأكدت أن إرادة الشعب المصري الحرة هي الفاعل الوحيد والحقيقي في رسم ملامح مستقبل وطنه.

كما وجهت "معاوية" الدعوة إلى كافة منتسبي الجامعة ولكل المواطنين في شتى محافظات الجمهورية بالنزول والمشاركة بكثافة وفاعلية في إختيار الرئيس القادم وإعطاء المثل والقدوة لأبنائهم وللعالم في تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية، وأداء الواجب الوطني وأن نتكاتف ونعمل سويا في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

كما أكدت التيسير على  منتسبي الجامعة بكافة كلياتها ومعاهدها في الإنتقال لمقر اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الإنتخابات.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بدأت اليوم وتستمر إلى يوم الثلاثاء القادم، وقد شهدت إقبالاً كثيفاً مع فتح اللجان صباح اليوم، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة المواطنين.

رئيس جامعة مدينة السادات والنواب يدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024
رئيس جامعة مدينة السادات والنواب يدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024
رئيس جامعة مدينة السادات والنواب يدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024-1
رئيس جامعة مدينة السادات والنواب يدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024-1
جامعة مدينة السادات الانتخابات الرئاسية

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