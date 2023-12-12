مصطفى عمار: المصريون هزموا مخططات الأعداء على مر السنين من أجل بقاء الوطن

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، إن الهيئة العامة للاستعلامات تحدثت عن إشادة الإعلام الدولي بالانتخابات الرئاسية المصرية.



وأضاف الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الهيئة العامة للاستعلامات تحدثت عن عدم تلقي أي شكاوي أو الحديث عن شكاوي خاصة بالانتخابات الرئاسية في الإعلام الدولي".

وأكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن،: "تاريخ الإعلام المصري كبير جدا"، موضحا: "مصر عانت من الإرهاب وكورونا ونجحت في هزيمة كل التحديات".

وأوضح: "الشعب المصري يبحث عن الحد الأدنى الإنساني من أجل الحياة"، مضيفا: "هناك محاولات عديدة من أعداء الوطن لتركيع الشعب المصري، والشعب المصري على مر السنين هزم مخططات كل الأعداء من أجل بقاء الوطن".

