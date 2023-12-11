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ماجد منير: 30 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات الرئاسية حتى الآن| فيديو

الكاتب الصحفي ماجد
الكاتب الصحفي ماجد منير

قال الكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، إن 30 مليون مواطن مصري حتى الآن شاركوا في الانتخابات الرئاسية خلال اليومين الأول والثاني.

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وأضاف الكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "45% في اليوم الأول والثاني شاركوا بالانتخابات الرئاسية"، لافتا إلى أن المصريين على قلب رجل واحد وظهر ذلك في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن: " المصريين بعثوا رسالة دعم وتأييد كبيرة للقيادة السياسية والوقوف خلفها واتخاذ ما يراه لحفظ أمن واستقرار مصر في ظل الأوضاع الحالية بالمنطقة".

وأكد الكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام،: " صوت المصريين في صناديق الاقتراع ليس لانتخاب رئيس فقط؛ بل رسالة دعم وتأييد للدولة والقيادة السياسية في الظروف التي تمر بها حاليا من تحديات جسام بمختلف الأصعدة".

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