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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب طارق شكري: من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية.. فيديو

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار كبير والمواطن يشعر بذلك.

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النائب طارق شكري: الانتخابات الرئاسية 2024 مشهد حضاري أمام العالم.. فيديو

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النائب طارق شكري يستكمل جولاته التفقدية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية - فيديو

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العملية الانتخابية تسير بكل سلاسة ويسر ولا توجد أي مشكلات".

 

وأشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية"، موضحا: "عنصر الامن والاستقرار الذي تتمتع به مصر جعل المواطن ينظر للانتخابات الرئاسية بشكل مختلف وذلك رغم صعوبة الحياة والأزمة الاقتصادية".
 

 

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