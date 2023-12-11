النائب طارق شكري: من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية.. فيديو

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار كبير والمواطن يشعر بذلك.

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العملية الانتخابية تسير بكل سلاسة ويسر ولا توجد أي مشكلات".

وأشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية"، موضحا: "عنصر الامن والاستقرار الذي تتمتع به مصر جعل المواطن ينظر للانتخابات الرئاسية بشكل مختلف وذلك رغم صعوبة الحياة والأزمة الاقتصادية".

