النائب طارق شكري: الانتخابات الرئاسية 2024 مشهد حضاري أمام العالم.. فيديو

أشاد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالانتخابات الرئاسية 20244، قائلا: "التنظيم على أعلى مستوى داخل اللجان الانتخابية".

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشعب المصري متحضر وحريص على وطنة"، لافتا: "الانتخابات المصرية مشهد حضاري أمام العالم".

وأشار: "حشود كبيرة من المواطنين كانت أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا :"إقبال كثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "الشرطة تؤدي دور كبير بشكل إنساني وأخلاقي خلال الانتخابات الرئاسية، خاصة فيها يتعلق بتسهيل وتيسير العملية الانتخابية"، موضحا: "القضاة مشرفين للانتخابات وملتزمين بالحيادية والنزاهة".

