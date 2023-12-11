مشهد وطني بامتياز.. النائب طارق شكري يقود فعاليات واسعة خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية - فيديو

شهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، العديد من الفعاليات التي قادها النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الإسكان، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، باعتباره حق دستوري وواجب وطني.

ومع انطلاق اليوم الأول للعملية الانتخابية، قاد النائب طارق شكري، مسيرة حاشدة من الجامعة العمالية إلى مدرسة عباس العقاد؛ وذلك للتوعية بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأرفع.

وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من جانب المواطنين والناخبين، الذين رفعوا أعلام مصر ورددوا العديد من الشعارات والهتافات الوطنية.

وفي إطار متابع لسير العملية الانتخابية، تفقد النائب سير عملية التصويت، في مدرسة فاطمة الزهراء، بمصر الجديدة.

وتابع جولته التفقدية في يوم الانتخابات الأول، بالمرور والمتابعة لسير العملية بمدرسة الشهيد رائد/ سعيد حمدي سعيد.

هذا، وأعرب النائب طارق شكري، عن تقديره وبالغ شكره للمصريين الذين ضربوا مثالًا في الولاء للوطن، بالنزول والمشاركة التي تعد الأكبر في السنين الماضية، لافتًا إلى أن هذا المشهد الانتخابي الحضاري، عكس بعث بالعديد من الرسائل التي تحمل في مضمونها استقرار مصر واصطفاف شعبها خلف دولته وقيادته.