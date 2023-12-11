النائب طارق شكري يستكمل جولاته التفقدية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية - فيديو

خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، حرص النائب طارق شكري، وكيل لجنة افسكان بمجلس النواب، على التواجد بين المواطنين للحث على المشاركة في العملية الانتخابية.

كما استكمل النائب طارق شكري، اليوم، جولاته التفقدية التي يجريها لعدد من المدارس واللجان الانتخابية، لمتابعة سير عملية التصويت.

في هذا الصدد، قام النائب طارق شكري، بتفقد سير العملية الانتخابية في لجنة مدرسة المعتز بالله، بمدينة الأمل "الهجانة سابقًا".

وأعرب "شكري" عن فخره بما شاهده من حشود أمام لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ بداية عملية الاقتراع أمس واليوم الإثنين.

وشدد النائب على أن تلك المشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية، تعزز المسار الديمقراطى، وتبعث برسالة للعالم بأن الشعب المصري هو من يختار رئيسه ويحدد مصيره ويرسم مستقبله.