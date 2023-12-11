عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب طارق شكري يستكمل جولاته التفقدية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية - فيديو

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، حرص النائب طارق شكري، وكيل لجنة افسكان بمجلس النواب، على التواجد بين المواطنين للحث على المشاركة في العملية الانتخابية.

كما استكمل النائب طارق شكري، اليوم، جولاته التفقدية التي يجريها لعدد من المدارس واللجان الانتخابية، لمتابعة سير عملية التصويت.

في هذا الصدد، قام النائب طارق شكري، بتفقد  سير العملية الانتخابية في لجنة مدرسة المعتز بالله، بمدينة الأمل "الهجانة سابقًا".

وأعرب "شكري" عن فخره بما شاهده من حشود أمام لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ بداية عملية الاقتراع أمس واليوم الإثنين.

وشدد النائب على أن تلك المشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية، تعزز المسار الديمقراطى، وتبعث برسالة للعالم بأن الشعب المصري هو من يختار رئيسه ويحدد مصيره ويرسم مستقبله.

النائب طارق شكري الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

لم يفرط في الأرض أو غزة.. أمانة حزب النور في أسوان تؤيد السيسي.. فيديو

لماذا حذر رسول الله الزوجات من وصف غيرها لزوجها؟.. منعا لـ9 مصائب

يسرا: أعداد غفيرة من الناخبين.. المصري طول عمره بيقف جنب بلده

وصول بعثة الأهلي لفندق الإقامة بجدة استعدادا لكأس العالم للأندية

أمريكا تعرب عن قلقها من استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض ضد الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

مها أحمد ومجدي كامل يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان يسرا وتثير الجدل بالفيسبوك

بوزن زائد.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ