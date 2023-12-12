حازم فتوح: الاتفاق السعودي ضمن الفرق المشاركة مع الزمالك في دورة أبوظبي

كشف حازم فتوح رئيس الشركة الراعية لدورة الزمالك بالإمارات عن بعض التفاصيل الخاصة بمشاركة الفريق الأبيض بالدورة.

وقال حازم فتوح خلال مداخلة في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع طارق يحيى: "مبدئيًا اسم الزمالك الكبير هو سبب وجوده في هذه الدورة، نادي الزمالك يضيف لكل شيء يرتبط اسمه به".

وتابع: "الدورة الودية تتكون من 4 فرق.. والاتفاق السعودي ضمن الفرق التي ستشارك مع الزمالك في الدورة التي تقام بأبوظبي، بجانب فريقين آخرين من الإمارات وقطر، وسيكون هناك مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل البطولة التي تنطلق 20 يناير 2024".

وأضاف: "سنحاول تقديم أفضل صورة من أجل نجاح البطولة وظهور الزمالك بأفضل شكل، والمفاوضات مع إدارة الزمالك، اتفق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي، معنا، بما فيه صالح النادي، وهذا حقهم؛ لأنهم يقودون النادي العريق ومسئوليته".