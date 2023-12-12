المملكة المتحدة تهادم بكين بسبب الحوادث في بحر الصين الجنوبي ضد الفلبين

أدانت بريطانيا ما وصفته بـ"التكتيكات غير الآمنة والتصعيدية التي استخدمتها السفن الصينية" ضد الفلبين، في بحر الصين الجنوبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن 'المملكة المتحدة تعارض أي عمل يثير التوترات، بما في ذلك المضايقات والسلوك غير الآمن وأساليب الترهيب التي تزيد من خطر سوء التقدير وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين'.

وأضاف أنه 'يجب على كل من الصين والفلبين الالتزام بنتائج إجراءات قرار التحكيم لعام 2016، والتي تعتبر ملزمة قانونًا لكلا الطرفين'.

الصين ترد

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن إن بكين تعارض بشدة وتدين بشدة 'اتهامات المملكة المتحدة التي لا أساس لها'، وقدمت احتجاجات صارمة إلى الجانب البريطاني في هذا الشأن.

وجاء في التصريحات المنشورة على الموقع الإلكتروني للسفارة: 'نحث الجانب البريطاني على احترام سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، والتوقف عن إثارة الاضطرابات وزرع الفتنة'.