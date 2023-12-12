في عيد ميلاد أحمد العوضي .. تعرف على أبرز محطاته الفنية

يحل اليوم عيد ميلاد النجم أحمد العوضي ، وهو زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز .

ونرصد ابرز محطات حياته

تخرج في كلية التجارة جامعة حلوان تخصص تجارة خارجية عام 2006.

- دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل «الدالي3».

- توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل «السبع وصايا»، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014.

- حقق شهرة وانتشارا عربيا لدوره في مسلسل "نصيبي وقسمتك" بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.

- في مايو 2020 أعلن زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز.

- شارك في فيلم "هروب إضطراري"، 2017، بطولة النجم أحمد السقا، وظهر بشخصية الرائد إيمن غالي.

- شارك في عام 2018، في مسلسل "أبو عمر المصري"، بطولة النجم أحمد عز، وجسد شخصية أبو سلمان الرحماني.

- اكتسب شهرة واسعة وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة، خلال ظهوره في مسلسل "الأختيار"، بشخصية الإرهاب هشام عشماوي.

- وتوالت شهرته بعد أن شارك زوجته ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير".