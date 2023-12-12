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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد أحمد العوضي .. تعرف على أبرز محطاته الفنية

احمد العوضي
احمد العوضي

يحل اليوم عيد ميلاد النجم أحمد العوضي ، وهو زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز .

ونرصد ابرز محطات حياته

تخرج في كلية التجارة جامعة حلوان تخصص تجارة خارجية عام 2006.

- دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل «الدالي3».

- توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل «السبع وصايا»، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014.

- حقق شهرة وانتشارا عربيا لدوره في مسلسل "نصيبي وقسمتك" بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.

- في مايو 2020 أعلن زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز.

- شارك في فيلم "هروب إضطراري"، 2017، بطولة النجم أحمد السقا، وظهر بشخصية الرائد إيمن غالي.

- شارك في عام 2018، في مسلسل "أبو عمر المصري"، بطولة النجم أحمد عز، وجسد شخصية أبو سلمان الرحماني.

- اكتسب شهرة واسعة وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة، خلال ظهوره في مسلسل "الأختيار"، بشخصية الإرهاب هشام عشماوي.

- وتوالت شهرته بعد أن شارك زوجته ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير".

أحمد العوضى

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