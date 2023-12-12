نائب محافظ القاهرة يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمستشار هشام أبو المكارم رئيس حى السيدة زينب، كافة اللجان والمقار الانتخابية للاطمئنان على الحالة العامة للمشهد وانتظام العملية الانتخابية، وتقديم الدعم اللازم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية 2024، بالتنسيق مع سكرتير الحى وقائد شرطة المرافق النقيب عبداللطيف مرزوق والأجهزة التنفيذية.

وأكد رئيس الحي على حسن سير العملية الانتخابية وتوافر كافة سبل الدعم وعدم وجود أية معوقات.



ومع بدء الساعات الأولى من اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، توافد الناخبين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في لجان السيدة زينب والأزهر والموسكي وعابدين.

وتوافد أعداد كبيرة من الناخبين أمام لجنة مدرسة الخديوي إسماعيل بحي السيدة زينب، وذلك في الساعة الأولى من اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.