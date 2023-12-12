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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمساعدته على الإدلاء بصوته.. قاض يخرج لناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقليوبية

لجنة انتخابية
لجنة انتخابية

خرج المستشار أحمد جمال الدين والي رئيس اللجنة الانتخابية، في مدرسة 23 يوليو الإعدادية المشتركة بمدينة الخانكة بالقليوبية، لناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تواجد أمام مقر اللجنة ويرغب في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وقام المستشار رئيس اللجنة بمساعدته للإدلاء بصوته، وأعرب الشاب عن فرحته وسعادته عقب إدلاءه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024. 

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية لليوم الثاني علي التوالي إقبالا كبيرا من طلاب جامعة بنها ومنسوبي الجامعة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

كما شهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات للمغتربين بمدينة بنها إقبالا متزايدا من طلاب الجامعة المغتربين من غير أبناء المحافظة للمشاركة الفعالة بأصواتهم فى الانتخابات.

من جانبه، أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بوعي طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام ، مؤكدًا أن الجامعة قامت بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي الكامل لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة خاصة المغتربين من غير أبناء المحافظة والذي يصل عددهم إلي 30 ألف طالب للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية.
 

انتخابات
انتخابات
الانتخابية الخانكة القليوبية لجان الاقتراع محافظة القليوبية

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